Анна Блинкова не смогла выйти в финал турнира WTA-125 в Лиможе, проиграв Кристине Бушкэ

Российская теннисистка, 50-я ракетка мира Анна Блинкова не смогла обыграть испанку Кристину Бушкэ (67-я ракетка мира) в полуфинале турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу испанской теннисистки.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. По ходу матча Анна Блинкова не выполнила ни одного эйса, реализовала 3 брейк-пойнта из 4 и допустила четыре двойные ошибки. На счету Кристины Бушкэ — также ноль подачь навылет, 7 реализованных брейк-пойнтов из 15 и две двойных ошибки.

Таким образом Анна Блинкова, вторая сеяная турнира, покинула турнир в Лиможе. Испанка Кристина Бушкэ же вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары Эрика Андреева — Эльза Жакмо.

Отметим, что призовой фонд соревнований составляет $ 115 тыс.