Монфис подвернул голеностоп во время матча в финале UTS и снялся с турнира

Французский теннисист Гаэль Монфис, 74-я ракетка мира, подвернул голеностоп во время матча группового этапа финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS). Повреждение оказалось достаточно серьёзным: спортсмен был вынужден отказаться от продолжения участия в соревнованиях.

Монфис получил повреждение во время встречи с 61-й ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрэйпером. Француз травмировался при счёте 2:6 в третьем сете игры, в первых двух партиях которой победу одержал британец.

Напомним, Гаэль Монфис вернулся в тур в сезоне-2023 после серии травм стопы, на которой спортсмен перенёс операцию в мае 2022 года. В этом году француз стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).