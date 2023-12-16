Андрей Рублёв выиграл третий матч подряд на групповом этапе финала серии UTS

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, выиграл третий матч подряд в рамках группового этапа финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS), проходящего в Лондоне (Великобритания).

В субботу, 16 декабря, спортсмен одержал победу над своим последним соперником в группе А — французом Бенуа Пэром, 117-й ракеткой мира. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 26:10, 16:13, 19:12.

По итогам трёх встреч, завершившихся победами, Андрей Рублёв занимает первое место в своей группе. На второй строчке находится 11-я ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд, на счету которого два выигранных матча, третьим идёт аргентинец Диего Шварцман (114), одержавший одну победу. Бенуа Пэр, проигравший во всех трёх играх, замыкает рейтинг теннисистов в группе А.