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Джек Дрэйпер стал победителем финала серии UTS

Джек Дрэйпер стал победителем финала серии UTS
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Британский теннисист Джек Дрэйпер, 61-я ракетка мира, стал победителем финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS), проходившего в Лондоне (Великобритания). В финальном матче спортсмен в четырёх сетах обыграл восьмую ракетку мира из Дании Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 12:14, 15:12, 13:10, 19:7.

Напомним, групповой этап турнира спортсмен закончил на первом месте в группе, обыграв всех своих соперников: Хольгера Руне, Александра Бублика (Казахстан, 32) и Гаэля Монфиса (Франция, 74). В полуфинальном матче Джек Дрэйпер оказался сильнее 11-й ракетки мира из Норвегии Каспера Рууда, которого он обыграл в трёх сетах (14:13, 12:11, 14:13).

Отметим, что за победу на турнире Джек Дрэйпер получит $ 543 тыс. призовых.

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