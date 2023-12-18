Плишкова: современных теннисисток нельзя сравнивать с Шараповой и Уильямс

Бывшая первая ракетка мира, 31-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова высказалась об отсутствии сильных харизматичных теннисисток в туре, таких как россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс.

«Женский тур сейчас не совсем идеален, хотя каждой топ-спортсменке есть что предложить. Наверное, не только я это чувствую. Не буду говорить про спортивный аспект, но харизма тоже играет роль. Мария Шарапова и Серена Уильямс были выдающимися личностями в теннисе не только со спортивной точки зрения, но и в мире маркетинга. Современных теннисисток нельзя с ними сравнивать», — приводит слова Плишковой Sportskeeda.

Напомним, Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Мария – самая титулованная теннисистка России. Серена Уильямс ушла из спорта в 2022 году.