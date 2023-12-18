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Медведев и ещё три игрока из топ-50 не планируют проводить турниры перед Australian Open

Медведев и ещё три игрока из топ-50 не планируют проводить турниры перед Australian Open
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В теннисе близится начало сезона-2024. Традиционно он начинается в Австралии, где с 14 по 28 января состоится первый турнир «Большого шлема» — Australian Open.

Традиционно за несколько недель до старта мэйджора ATP проводит серию турниров, чтобы игроки имели возможность набрать форму через матчи.

Интересно, что на данный момент всего четыре игрока из топ-50 рейтинга ATP не заявились на данные турниры, то есть собираются начинать сезон именно на Australian Open – 2024.

В их числе:

Карлос Алькарас (Испания);
Даниил Медведев (Россия);
Янник Синнер (Италия);
Стэн Вавринка (Швейцария).

Отметим, что действующим чемпионом Australian Open является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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