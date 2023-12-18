«Отжигал» по полной». Американцы изумились прямоте Медведева в течение теннисного сезона

Третья ракетка мира Даниил Медведев умеет красиво говорить. Пресс-конференции Даниила всегда смотрятся с интересом и не являются банальными, как у многих его коллег из ATP-тура. Россиянин не лезет за словом в карман и может спокойно раскритиковать организаторов турниров, мячи, покрытия кортов, болельщиков, соперников, но при этом так же часто остро шутит и поднимает вопросы, которые волнуют фанатов тенниса.

Декабрь – время, когда подводятся итоги года. Американский портал Tennis.com решил сделать подборку самых запоминающихся цитат представителей ATP-тура в сезоне-2023. Внезапно обозреватели обнаружили, что по-настоящему резонансными были высказывания только Даниила Медведева. Весь топ-5 по версии американцев единолично «захватил» именно российский теннисист, который отличается неподдельной прямотой на корте и за его пределами.

«Король ярких высказываний Даниил Медведев доказал, что эрудированность для теннисистов очень важна. Бывшая первая ракетка мира на протяжении всего сезона по полной отжигал на пресс-конференциях, из-за чего практически невозможно выделить какую-то одну из его незабываемых цитат. Если бы сезон 2023 года был фильмом, Медведеву следовало бы отдать режиссёрский «Оскар». Никто не создаёт такой ажиотаж в теннисе. Все ждут от Даниила продолжения», — отмечается в материале издания.

Американцы, исходя из этой логики, решили не составлять рейтинг заявлений Медведева в 2023 году, а просто привели самые резонансные из них в хронологическом порядке.

Шутливое празднование на Australian Open

Отжигать Медведев начал на первом же турнире «Большого шлема» в сезоне. Во втором круге Australian Open Даниил обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:2, 6:2. После победы Медведев выставил вперёд левую ногу, показав оголенное бедро.

Шутливое празднование Даниила Медведева на Australian Open Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Оказалось, это был элемент самокритичности со стороны российского теннисиста. Ранее в Сети популярность приобрело видео, на котором выход во второй круг AO празднует Мартон Фучович: венгр снял майку, продемонстрировав атлетическое телосложение. Медведев не обладает столь впечатляющей мышечной массой, о чём решил всем напомнить.

«У меня чуть меньше мышц, чем у него, так что можно было немного посмеяться над собой. Я увидел фотографию и подумал: «У меня есть немного мышц, но не слишком много!» – объяснил Медведев своё необычное празднование, чем повеселил публику.

Australian Open завершился для Медведева сенсационным вылетом в третьем круге от американца Себастьяна Корды, но россиянин всё равно запомнился на этом турнире своим ярким и шутливым празднованием.

Борьба с кортом в Индиан-Уэллсе

Высказывания Медведева не всегда весёлые. Иногда Даниил очень резко говорит о том, что ему не нравится на том или ином турнире. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе раздражал россиянина своими кортами. Хардовое покрытие в Калифорнии Медведев называл самым медленным в туре и даже сравнивал его с грунтом. Особенно эмоционально он повёл себя во время матча четвёртого круга с немцем Александром Зверевым (6:7, 7:6, 7:5). Проиграв первый сет, Даниил обратился к судье на вышке Рене Лихтенштайну.

«Это позор спорта. Тут нельзя играть, его надо запретить. И его ещё хардом называют. Как неприятно называть этот ужасный корт хардом. Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт. Хоть пять предупреждений давай. Если нам разрешают играть на таком корте, я разрешаю себе делать всё, что захочу», — сказал Медведев.

Медведев после этого собрался, обыграл Зверева и в конечном счёте впервые дошёл в Индиан-Уэллсе до финала, где уступил Карлосу Алькарасу (3:6, 2:6). После завершения турнира он отдельное внимание уделил корту, с которым немного «наладил отношения», но ещё есть к чему стремиться в будущем.

«У меня довольно токсичные отношения с этим кортом – любовь, ненависть. Так что я хотел бы поблагодарить корт. Я на него наезжал, и он мне отвечал – я подвернул ногу, повредил палец. Но он дал мне возможность завершить турнир. Так что спасибо большое», — заявил Медведев.

Конфронтация со Зверевым в Монте-Карло

В мартовском матче со Зверевым в Индиан-Уэллсе Медведев критиковал корт. Через месяц досталось непосредственно сопернику Даниила. Хотя конфликт начал Александр. Зверев назвал Медведева «одним из самых нечестных игроков» после поражения (6:3, 5:7, 6:7) на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло.

Даниил вёл себя не лучшим образом: постоянно затыкал болевших за Зверева зрителей и показывал им палец вниз, снимал стойку с сетки и бросал её на корт, уходил с площадки на туалетный перерыв в разгар третьего сета. Медведев признал, что был во многом неправ, и извинился перед Александром после матча, но тот всё равно сделал выпад в его адрес и назвал «нечестным».

Даниил Медведев и Александр Зверев Фото: Harry How/Getty Images

Медведев в долгу не остался и после поражения от Хольгера Руне (3:6, 4:6) в четвертьфинале Монте-Карло спародировал холодное рукопожатие Александра Зверева. Даниил иронично сказал Хольгеру, что тот играл нечестно – слишком хорошо. Это была явная насмешка над Зверевым, которого россиянин продолжал разносить на пресс-конференции.

«Саша живёт в своем мире. Ко мне уже пять игроков подошли в раздевалке и сказали: «Камон, Даниил, почему ты такой непорядочный?» Когда Саша проигрывает, мы можем найти 25 интервью, где он говорит странные вещи. Когда Саша говорит, что кто-то ведёт нечестную игру, ты такой: «Окей, отлично. Посмотри на себя в зеркало», — заявил Медведев.

В ATP-туре редко можно увидеть конфликты между теннисистами, особенно на топ-уровне. Стычка Медведева и Зверева в Монте-Карло стала редким исключением из правил. Хорошо, что к концу года игроки уладили разногласия. Александр признал, что напрасно назвал Даниила «нечестным», и принёс извинения.

Самоанализ на Уимблдоне

Медведев довольно часто конфликтует с фанатами. Даниил порой признаёт свою неправоту, но во время игры эмоции сдерживать тяжело. Уимблдон – турнир, где болельщики уж точно не жалуют Даниила и в основном поддерживают его соперников.

Так было и в 2023 году, где ему в первом круге достался британец Артур Фери. Тем не менее Медведев удивил всех вокруг, проявляя даже слегла излишние скромность и спокойствие. На пресс-конференции он немало времени посвящал самоанализу.

«На Уимблдоне меня никогда так тепло не принимали. Все было намного лучше, чем раньше. Это здорово. Я постараюсь за это отплатить. Надеюсь, смогу. Что значит «отплатить»? Не сходить с ума, не вести себя как эгоистичный ребёнок. Иногда со мной такое бывает. Но я постараюсь просто показывать хороший теннис. А если не получится – просто уйду с корта, закончу турнир.

Я всегда говорю, что стараюсь просто быть самим собой. Болельщики такие разные, наверное, можно приспособиться к ним и попытаться заставить их полюбить или ненавидеть тебя. В зависимости от того, что ты хочешь. Но я не такой, я хочу быть самим собой. Даже если это осложнит отношения с какими-то болельщиками, пусть так. Мне не нравится врать или притворяться», — сказал Медведев.

На Уимблдоне-2023 Даниил действительно вёл себя очень сдержанно, хотя публика болела против него в каждом матче. Медведев в Лондоне показал лучший результат на травяном мэйджоре за карьеру – дошёл до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Карлосу Алькарасу. Интересно, будет ли россиянин таким же дипломатичным и манерным в Великобритании через год? Подобное поведение один раз принесло удачу.

Жара на US Open и шутка над Джоковичем

US Open – единственный турнир «Большого шлема», который по состоянию на текущий момент своей карьеры выигрывал Медведев. Случилось это в 2021 году. В сезоне-2023 Даниил был близок к повторению успеха в Нью-Йорке.

В четвертьфинале US Open Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:3, 6:4. С виду лёгкая победа не была таковой в реальности. Встреча начиналась при температуре воздуха 35°С и высокой влажности. Медведев дважды брал медицинский тайм-аут и использовал ингалятор. Он не стеснялся в выражениях, критикуя организаторов за ненадлежащие условия проведения игры…

«Однажды игрок умрёт, и тогда они поймут», — сказал Медведев по ходу третьего сета.

Даниил Медведев страдал от жары на US Open Фото: Sarah Stier/Getty Images

В полуфинале US Open Медведев сенсационно обыграл Алькараса, взяв реванш за неудачи в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне. А вот финальную битву за титул Даниил проиграл – в трёх сетах он уступил 36-летнему Новаку Джоковичу, который взял 24-й турнир «Большого шлема» за карьеру. После игры Медведев остро пошутил над легендарным сербом: «Хочу спросить Новака, что ты здесь ещё делаешь?» Ещё один запоминающийся и обсуждаемый момент, свидетельствующий о хорошем чувстве юмора Даниила впридачу к ораторскому таланту.

Сезон-2024 начнётся уже очень скоро. Можно не сомневаться, что Медведев в течение его сделает немало ярких заявлений, которые будут широко обсуждаться в медиа. Такой уж Даниил игрок и человек. Возможно, Медведев иногда ведёт себя излишне эмоционально, но даже в таких случаях он разбавляет скучный и будничный ход событий во время теннисных матчей.