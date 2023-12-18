Беккер: благодаря Лэйверу и Макинрою Кирьос может год не играть и всё равно зарабатывать

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер призвал австралийца Ника Кирьоса уважать прошлые теннисные поколения.

Конфликт Кирьоса и Беккера начался с того, что Ник в традиционной для себя эпатажной манере заявил, что раньше теннис был медленнее, тем самым обесценив достижения таких великих игроков, как Пит Сампрас, Бьорн Борг и других. Беккеру это сильно не понравилось: «Почему он говорит о спорте, который явно ненавидит?» — написал Борис. На что получил ответ Ника: «Не нужно быть большим учёным, чтобы понять, что Новак Джокович размазал бы тебя в твои лучшие годы».

«Мы живём в демократии. Все могут думать, что хотят. Но нужно уважать игроков прошлого и громко сказать спасибо за то, что эти профессионалы существовали – потому что без них теннисного тура уже не было бы.

Я начну с Австралии. Род Лэйвер, Кен Роузуолл, Джон Ньюкомб, Кен Роуч – гладиаторы австралийского тенниса. Нужно упомянуть Патрика Рафтера и Ллейтона Хьюитта. Они были первыми ракетками мира, выигрывали турниры «Большого шлема».

Если взять вопрос поколений шире, то нужно выделить Джона Макинроя, Джимми Коннорса, Бьорна Борга, Ивана Лендла. Они популяризовали теннис, привлекали телезрителей. И результаты видно сегодня. Призовые как никогда высокие, внимание к теннису как никогда высокое. Всё благодаря легендам.

Я немного играл в 80-х с Эдбергом, Виландером. В 90-х появились Агасси, Сампрас. Благодаря этим игрокам Ник Кирьос может год не играть и всё равно зарабатывать теннисом», — приводит слова Беккера Eurosport.