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«Что он курит?» Кафельников раскритиковал Кирьоса

«Что он курит?» Кафельников раскритиковал Кирьоса
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался по поводу конфликта Ника Кирьоса с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», немецким теннисистом и тренером Борисом Беккером, подвергнув первого резкой критике.

«Чувак не выигрывал «Шлем» в одиночном разряде и сравнивает своё влияние в игре в теннис с одной из лучших легенд нашего вида спорта Борисом Беккером. Что он курит?» — написал Кафельников в соцсети X (ранее Twitter).

Конфликт Кирьоса и Беккера начался с высказывания австралийца о более низкой скорости игры теннисистов прошлого, после чего оппоненты перешли на личности, дискутируя о вкладе в развитие мирового тенниса.

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