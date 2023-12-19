Брат Возняцки: Каролина обыгрывает большинство теннисисток из топ-30. Я полон надежд

Патрик Возняцки, брат бывшей первой ракетки мира, датской теннисистки Каролины Возняцки, высказался о форме младшей сестры в преддверии старта нового сезона.

«Каролина выглядит очень хорошо. Тренировки проходят отлично. Всё указывает на то, что она действительно сможет проявиться себя в следующем году. Я несколько раз видел, как она играет с Айлой Томлянович, которая недавно выиграла «челленджер». Каролина её разгромила. Она обыгрывает теннисисток из топ-40. А ещё она побеждает в матчах с большинством игроков из топ-30. Поэтому я полон надежд перед сезоном», — приводит слова Патрика Возняцки Ekstra Bladet.

Напомним, Возняцки не играла с 3 сентября 2023 года, когда уступила американке Кори Гауфф в четвёртом круге Открытого чемпионата США по теннису со счётом 3:6, 6:3, 1:6. После этого датчанка заявила, что больше не появится на турнирах до конца года и будет готовиться к выступлению на Australian Open.