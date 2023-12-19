Кирьос: не обесцениваю «Шлемы» Беккера и других легенд, но я создал свой личный бренд

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос ответил шестикратному победителю турниров «Большого шлема», немцу Борису Беккеру, который ранее обвинил австралийца в неуважении к игрокам прошлого.

Ранее Беккер заявил, что благодаря таким теннисистам, как Род Лэйвер и Джон Макинрой, Кирьос может год не играть и всё равно зарабатывать. На это Кирьос ответил, что сделал свою карьеру за пределами корта без помощи других.

«Я ни разу не обесцениваю «Шлема» Беккера или любой другой легенды тенниса. Я ни разу не сказал, что оказал большее влияние на теннис, чем они. Я просто отметил, что создал свой личный бренд, сделал это по-своему и привлёк болельщиков. Но судя по всему, мнение финалиста турнира «Большого шлема» не авторитетно. С этой беседой покончено», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.