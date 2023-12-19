Ник Кирьос высмеял Бориса Беккера за тюремное заключение

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос продолжает взаимную перепалку с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира немцем Борисом Беккером.

В этот раз Кирьос высмеял тот факт, что Беккер попал в британскую тюрьму из-за сокрытия активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом.

«Ха-ха-ха-ха, один попал в тюрьму (потому что закончились деньги), другой – использует личный бренд, чтобы зарабатывать больше. Спокойной ночи», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Один из пользователей возразил Кирьосу, напомнив, что он тоже мог сесть в тюрьму из-за обвинений в домашнем насилии.

«Хм, возможно, ты захочешь проверить это на практике. Я чист. Обвинения были сняты. Всё это время я жил свободно. Хотя не уверен, что у Бориса был такой опыт», — ответил фанату тенниса Кирьос.

Напомним, конфликт Кирьоса и Беккера начался с того, что Ник в традиционной для себя эпатажной манере заявил, что раньше теннис был медленнее, тем самым обесценив достижения таких великих игроков, как Пит Сампрас, Бьорн Борг и других. Беккеру это сильно не понравилось: «Почему он говорит о спорте, который явно ненавидит?» — написал Борис. На что получил ответ Ника: «Не нужно быть большим учёным, чтобы понять, что Новак Джокович размазал бы тебя в твои лучшие годы».