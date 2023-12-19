Варвара Грачёва рассказала, как решилась сменить гражданство на французское

43-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, откровенно рассказала о процессе смены спортивного гражданства.

«Почему я поменяла гражданство? В 2019 году, когда я пробыла тут несколько лет, мой тренер спросил, хочу ли я потенциально жить во Франции, играть за неё. Я ответила: «Ну ладно». С этого момента они мне сделали специальный паспорт, чтобы у меня были права как у гражданки Франции.

Повезло, что были знакомые, а ещё мне подвернулся агент, знавший агента, делавшего эти штуки футболистам из Бразилии, играющим за Францию. Кроме агента, ни одного из этих людей на тот момент я не знала лично. Они мне сделали очень многое. Летом 2023 года мне сказали, что я получила паспорт. Я до сих пор в шоке. Всё случилось очень быстро, я ещё ничего не поняла», — сказала Грачёва на YouTube-канале Dychkovsky.