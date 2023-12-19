Грачёва – о жизни во Франции: первые три дня кричала на всех благим матом

43-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, рассказала, как ей живётся в новой стране.

«Что мне нравится во Франции с точки зрения жизни? Всё. В любой стране есть нюансы, но даже приезжая в эту страну, в центр, где я первые три дня играла и кричала на всех благим матом. Я матерюсь? А кто нет?» — сказала Грачёва на YouTube-канале Dychkovsky.

Напомним, 23-летняя Грачёва получила французское гражданство в июне 2023 года. Она имела на это право, так как прожила в стране в течение семи лет. Также Варвара успешно сдала необходимые языковые тесты.

Грачёва пока не выигрывала турниров на уровне WTA, однако достаточно стабильно играет на турнирах «Большого шлема». Она доходила до третьего круга на US Open (дважды), Australian Open и «Ролан Гаррос» (дважды).