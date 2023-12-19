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Варвара Грачёва описала эмоции от выхода на корт в форме сборной Франции

Варвара Грачёва описала эмоции от выхода на корт в форме сборной Франции
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43-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, рассказала, какие эмоции испытывала, выиграв первый матч в составе сборной Франции.

«Победа за 14 минут в первом матче за сборную Франции? Это не мне удалось, это Татьяне Марии, к сожалению, удалось за 14 минут сняться, она вела 3:0. Потом мы смеялись, что я чуть ли не единственный человек с самой быстрой победой с невозможностью выиграть ни одного гейма.

Эмоции от выхода на корт в форме сборной Франции? Нет, давления не было, чувствовала себя как дома. 60 болельщиков вывесили плакаты с надписью «Bienvenue Varvara» (Добро пожаловать, Варвара). Они сделали это для меня, это было волшебно.

Я не чувствовала никого давления внутри, потому что за тебя все болеют. Мне очень понравилось», — сказала Грачёва на YouTube-канале Dychkovsky.

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