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Грачёва: не знаю ни одной академии, которая за пост сделает что-то бесплатно. Ладно, знаю

Грачёва: не знаю ни одной академии, которая за пост сделает что-то бесплатно. Ладно, знаю
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43-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, рассказала, на каких условиях теннисистки сотрудничают с академиями, чтобы тренироваться, и предоставляют ли они за посты в соцсетях возможность играть.

«Не знаю ни одной академии и тренера, ладно, знаю, но мало, который за пост в соцсетях сделают что-то бесплатное. Если ты играешь, ты платишь за всё.

На самом деле, у нас местами тяжёлые спартанские условия, но это даёт потрясающую дисциплину и результаты. Если ты можешь такое выдерживать, это того стоит. Условия, которые нам предоставляют и то, что с нами делают, всё очень качественное, особенно по отношению к игрокам-профессионалам. Под нас подстраиваются, хоть и дают тяжёлые тренировки, но адаптируют их под нас. Мне нравится, я тут уже почти седьмой год и пока не на что жаловаться», — сказала Грачёва на YouTube-канале Dychkovsky.

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