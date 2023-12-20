Грачёва: не знаю ни одной академии, которая за пост сделает что-то бесплатно. Ладно, знаю

43-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, рассказала, на каких условиях теннисистки сотрудничают с академиями, чтобы тренироваться, и предоставляют ли они за посты в соцсетях возможность играть.

«Не знаю ни одной академии и тренера, ладно, знаю, но мало, который за пост в соцсетях сделают что-то бесплатное. Если ты играешь, ты платишь за всё.

На самом деле, у нас местами тяжёлые спартанские условия, но это даёт потрясающую дисциплину и результаты. Если ты можешь такое выдерживать, это того стоит. Условия, которые нам предоставляют и то, что с нами делают, всё очень качественное, особенно по отношению к игрокам-профессионалам. Под нас подстраиваются, хоть и дают тяжёлые тренировки, но адаптируют их под нас. Мне нравится, я тут уже почти седьмой год и пока не на что жаловаться», — сказала Грачёва на YouTube-канале Dychkovsky.