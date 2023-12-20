Грачёва: сейчас у меня период, когда я стала для кого-то страшным соперником

43-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, рассказала, как относится к ситуации, когда выходит на матч в качестве андердога.

«Мне нравится быть такой. Сейчас у меня начался такой период, когда я для кого-то страшный соперник. А раньше страшными для меня были все. Когда я играю в выставочных матчах, понимаю, что на листке меня называют фаворитом. И вот это тебя прессует, ты должна что-то показать, сделать что-то хорошее. Не знаю, как топовые игроки с этим справляются. Ещё не совсем привыкла к этой ситуации, это даёт мандраж.

Знаю, каково выходить с другой стороны. Ты выходишь, тебе нечего терять, играешь с улыбкой. А на сомнениях в том, что можешь не показать свой максимум, можешь проиграть матч. Но дело в том, что это нормально. Нормально проигрывать. И поэтому до матча нужно себя правильно настраивать», — сказала Грачёва на YouTube-канале Dychkovsky.