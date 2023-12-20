Винус Уильямс: удивительно, но как только я сделала паузу, я почувствовала себя лучше

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Винус Уильямс объяснила досрочное завершение сезона 2023 года.

«На Уимблдоне я получила серьёзную травму. Все лето провела с повреждением, как будто действительно боролась с ним. Я не хотела пропускать US Open, я выступила там, но это определённо не мой лучший результат. Поэтому я решила больше не играть до конца года и просто дать своему колену шанс восстановиться.

Удивительно, но как только я позволила себе взять паузу, я почувствовала себя лучше. После Открытого чемпионата США, наверное, недели через четыре я встала и воскликнула: «Боже мой! Мне не больно». Была боль от сидения, колено опухало каждый день. Очень трудно играть в теннис с таким отёком. Из-за отёка я лишилась свободы движений. Поэтому я не играла», — приводит слова Уильямс Eurosport.