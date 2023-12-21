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Маттео Берреттини может не сыграть на турнире в Брисбене

Маттео Берреттини может не сыграть на турнире в Брисбене
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27-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини, занимающий 92-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, рискует пропустить турнир категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) из-за травмы стопы. Об этом сообщает Corriere dello Sport. По утверждению издания, Берреттини приступал к тренировкам в Турине, но затем вернулся домой в Монте-Карло.

Напомним, в октябре итальянский теннисист объявил, что он досрочно завершил сезон-2023, следуя рекомендациям врачей, и отказался от участия в ряде турниров, включая соревнования в Шанхае, Стокгольме и Вене.

Соревнования в основной сетке турнира в Брисбене стартуют 31 декабря и завершатся 7 января. В случае участия итальянский теннисист начнёт борьбу за титул 29 декабря с квалификационного отбора.

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