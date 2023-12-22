Паес — о споре Кирьоса и Беккера: многое изменилось, поэтому сравнивать поколения сложно

18-кратный победитель турниров «Большого шлема» в паре и миксте представитель Индии Леандер Паес высказался о сравнении разных поколений теннисистов, упомянув недавний спорт австралийца Ника Кирьоса и немца Бориса Беккера.

Ранее Кирьос подвергся критике за слова о том, что современные теннисисты обыграли бы звёзд прошлого. Беккер выступил против заявлений Кирьоса, отметив, что ему нужно уважать игроков прошлых поколений, поскольку уклад современного тенниса был бы невозможен без них.

«Теннисный инвентарь изменился, скорость покрытий кортов изменилась. Сейчас корты очень медленные. Даже теннисные мячи изменились. Раньше они были меньше и быстрее перемещались в пространстве. Уровень физический и ментальной подготовки также значительно вырос, тем самым сделав теннис одним из самых трудных видов спорта в мире. Посмотрите на Джоковича, Алькараса, Свёнтек — это феноменальные спортсмены, очень сильные с психологической точки зрения.

Ник Кирьос недавно подлил масла в огонь, заявив, что звёзды прошлого, такие как Борис Беккер, не смогли бы соответствовать стандартам современного тенниса. Но очень сложно сравнивать разные эпохи. Кто-то играл деревянными ракетками, кто-то — графитовыми, кто-то все четыре турнира «Большого шлема» провёл на траве, а сейчас лишь один ТБШ проводится на этом покрытии. За все эти годы многое изменилось, поэтому сложно сравнивать разные поколения», — приводит слова Паеса Forbes.