«Выиграть у Федерера — что-то сказочное». Рублёв — о победах над «Большой тройкой»

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, рассказал, какие эмоции испытывал, когда выигрывал матчи у «Большой тройки» мужского тенниса: у швейцарца Роджера Федерера (в третьем круге Цинциннати в 2019 году), у испанца Рафаэля Надаля (четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло в 2021 году) и у серба Новака Джоковича (финал Белграда в 2022 году).

«Эмоции были совершенно разные. Победа над Федерером — что-то сказочное и нереальное, звёзды сошлись, то, что случается раз в 700 лет, случилось. Тогда я вообще не был готов. Я играл ракеткой, которая мне не нравилась, и, что бы я ни делал, всё попадало: какие-то невероятные подачи, приёмы, удары с лёта. Мне как будто дали подарок: посмотри, каким ты можешь быть, если будешь двигаться правильным путём.

С Рафой я уже чувствовал, что мой уровень позволяет бороться и попробовать выиграть. Психологически я себя невероятно проявил. Новак в Белграде: было чувство, что мы играли в его клубе, на его центральном корте, на его турнире, у него дома. И получилось выиграть. В том финале Новак был вообще не Новаком», — приводит слова Рублёва «Больше!»