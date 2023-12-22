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Мирра Андреева, Медведев, Рублёв: онлайн-трансляция Мировой теннисной лиги 2023, результаты, сетки, где, когда смотреть

Рублёв, Медведев, Мирра Андреева бьются в Мировой лиге. «Русские орлы», вперёд! LIVE
Даниил Сальников
Мировая теннисная лига — 2023! LIVE
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Лидеры мирового тенниса сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Сегодня соперниками «Иглз» будут «Хоукс». Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты –Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. Во втором матче «русской команде» будут противостоять «Хоукс» («Ястребы»), за которых выступают Хуберт Хуркач (9), Каспер Рууд (11), Ига Свёнтек (1) и Каролин Гарсия (20). Отметим, что обе команды в первый день проиграли, так что отступать им уже некуда. За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

Мировая теннисная лига. Абу-Даби-2023. Сетка
Мировая теннисная лига. Группа
22 декабря 2023, пятница. 18:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
М. Андреева А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
Х. Хуркач И. Свёнтек
Мировая теннисная лига. Группа
22 декабря 2023, пятница. 18:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Софья Кенин
США
Софья Кенин
М. Андреева С. Кенин
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
И. Свёнтек К. Гарсия
Мировая теннисная лига. Группа
22 декабря 2023, пятница. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Д. Медведев А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
Х. Хуркач К. Рууд
Мировая теннисная лига. Группа
22 декабря 2023, пятница. 20:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Мировая теннисная лига. Группа
22 декабря 2023, пятница. 20:45 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Не начался
1 2 3
         
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

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Live Даниил Сальников

Арина Соболенко и Паула Бадоса тут же ответили соперницам обратным брейком — 2:3.

14:26 Даниил Сальников

Добились брейка Сорана Кырстя и Елена Рыбакина — 3:1.

14:02 Даниил Сальников

И начинается наш игровой день с женского парного поединка Рыбакина/Кырстя — Соболенко/Бадоса. Следим!

13:51 Даниил Сальников

Ну и вот такие сегодня интересные номинации. В мужской паре и женской паре замен ждать не приходится, ибо там играют все, кто есть. А вот на микст вместо вчерашней пары Даниил Медведев/Софья Кенин номинированы Рублёв/Мирра Андреева. В одиночке же Медведев сразится с Хубертом Хуркачем, а Кенин — с Каролин Гарсией. Посмотрим, что из этого получится.

Расписание поединков на 2-й игровой день

Расписание поединков на 2-й игровой день

13:43 Даниил Сальников

Ну а главный для нас матч намечен вторым запуском — в районе 18:00 местного времени или 17:00 по Москве. Но как показал опыт вчерашнего дня — начало может задержаться примерно на час. То есть ориентируемся примерно на 18:00 мск.

Второй матч дня — «Иглз» — «Хоукс»

Второй матч дня — «Иглз» — «Хоукс»

13:40 Даниил Сальников

Сегодня день начнётся со сражения «Фэлконс» и «Кайтс» — вчерашних победителей.

Первый матч дня — «Фэлконс» — «Кайтс»

Первый матч дня — «Фэлконс» — «Кайтс»

13:34 Даниил Сальников

В первый игровой день «русской команде» немного не повезло в концовке. Все подробности читайте в обзоре.

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13:33 Даниил Сальников

Об особенностях этого показательного турнира читайте в нашем материале-превью.

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