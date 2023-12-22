Рублёв, Медведев, Мирра Андреева бьются в Мировой лиге. «Русские орлы», вперёд! LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты –Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. Во втором матче «русской команде» будут противостоять «Хоукс» («Ястребы»), за которых выступают Хуберт Хуркач (9), Каспер Рууд (11), Ига Свёнтек (1) и Каролин Гарсия (20). Отметим, что обе команды в первый день проиграли, так что отступать им уже некуда. За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Арина Соболенко и Паула Бадоса тут же ответили соперницам обратным брейком — 2:3.
Добились брейка Сорана Кырстя и Елена Рыбакина — 3:1.
И начинается наш игровой день с женского парного поединка Рыбакина/Кырстя — Соболенко/Бадоса. Следим!
Ну и вот такие сегодня интересные номинации. В мужской паре и женской паре замен ждать не приходится, ибо там играют все, кто есть. А вот на микст вместо вчерашней пары Даниил Медведев/Софья Кенин номинированы Рублёв/Мирра Андреева. В одиночке же Медведев сразится с Хубертом Хуркачем, а Кенин — с Каролин Гарсией. Посмотрим, что из этого получится.
Расписание поединков на 2-й игровой день
Ну а главный для нас матч намечен вторым запуском — в районе 18:00 местного времени или 17:00 по Москве. Но как показал опыт вчерашнего дня — начало может задержаться примерно на час. То есть ориентируемся примерно на 18:00 мск.
Второй матч дня — «Иглз» — «Хоукс»
Сегодня день начнётся со сражения «Фэлконс» и «Кайтс» — вчерашних победителей.
Первый матч дня — «Фэлконс» — «Кайтс»
В первый игровой день «русской команде» немного не повезло в концовке. Все подробности читайте в обзоре.
Об особенностях этого показательного турнира читайте в нашем материале-превью.
- 22 декабря 2023
-
14:28
-
13:57
-
12:56
-
12:35
-
11:11
-
10:43
-
09:39
-
09:24
-
03:49
-
02:56
- 21 декабря 2023
-
23:42
-
22:52
-
22:04
-
21:39
-
21:26
-
21:14
-
20:47
-
20:36
-
20:32
-
20:03
-
19:43
-
17:52
-
12:48
-
10:49
-
01:30
-
00:37
-
00:24
- 20 декабря 2023
-
23:56
-
21:50
-
21:40
-
21:17
-
20:29
-
19:49
-
17:59
-
17:35