Рублёв, Медведев, Мирра Андреева бьются в Мировой лиге. «Русские орлы», вперёд! LIVE

Лидеры мирового тенниса сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Сегодня соперниками «Иглз» будут «Хоукс». Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на показательном турнире – Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты –Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. Во втором матче «русской команде» будут противостоять «Хоукс» («Ястребы»), за которых выступают Хуберт Хуркач (9), Каспер Рууд (11), Ига Свёнтек (1) и Каролин Гарсия (20). Отметим, что обе команды в первый день проиграли, так что отступать им уже некуда. За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

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