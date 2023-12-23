Команда Медведева, Рублёва и Мирры Андреевой выиграла матчевую встречу на турнире WTL

Команда «Иглз», в которую входят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева, а также американка Софья Кенин, выиграла матчевую встречу в третий день группового этапа Мировой теннисной лиги (WTL). Спортсмены одержали победу над соперниками из «Фэлконс» (Тейлор Фритц, Сумит Нагал, Вера Звонарёва и Сорана Кырстя) с общим счётом 3:1.

В первом матче дня в женском парном разряде победу одержали Мирра Андреева и Софья Кенин: они со счётом 6:4 обыграли Веру Звонарёву (Россия) и Сорану Кырстю (Румыния). Затем свою встречу в дуэте выиграли Даниил Медведев и Андрей Рублёв — 6:4 в матче с Тейлором Фритцем (США) и Сумитом Нагалом (Индия).

В женской одиночке в поединке между Софьей Кенин и Сораной Кырстей победа осталась за американкой — 6:4, а в мужской Медведев проиграл Фритцу — 3:6, но взял очко на овертайме.

Финалисты турнира определятся после того, как закончится матч групп «Хоукс» и «Кайтс».