Даниил Медведев проиграл «одиночку», однако взял овертайм. А лучшей была Софья Кенин, которая победила в обеих играх.

«Русская команда» выиграла матчевую встречу в 3-й день WTL! Но может остаться без финала

В субботу, 23 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) проходят матчевые встречи третьего, заключительного дня группового этапа второго сезона Мировой теннисной лиги (WTL). После первых двух дней в лидерах этого командного выставочного турнира были «Кайтс», за которых выступали Стефанос Циципас, Григор Димитров, Арина Соболенко и Паула Бадоса, а также Ллойд Харрис, заменивший Циципаса. За два дня «Коршуны» заработали 60 очков.

На второй строчке с 57 баллами располагались «Фэлконс» (Тейлор Фритц, Сумит Нагал, Елена Рыбакина и Сорана Кырстя). Замыкали таблицу «Иглз» (Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Софья Кенин и Мирра Андреева), заработавшие 53 очка, и «Хоукс» (Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Ига Свёнтек и Каролин Гарсия), у которых оказалось 52 балла.

В третий день наши «Иглз» сражались с «Фэлконс». И в составе «Соколов» произошла замена: вместо Рыбакиной цвета коллектива стала защищать Вера Звонарёва, заявившаяся в обе парные встречи (женскую и микст). Игровой день начался с женской «пары», в которой Андреева и Кенин противостояли Звонарёвой и Кырсте. В пятом гейме россиянка и американка взяли розыгрыш на решающем очке и не позволили соперницам сделать брейк. А вот в седьмом гейме россиянка и румынка уже не упустили своего при «ровно» и повели 4:3 с брейком.

Несмотря на это, Мирра и Софья тут же ответили обратным брейком — 4:4. После этого Андреева и Кенин дожали соперниц: свой гейм они вытянули с 30:40, а затем со второй попытки реализовали матчбол на приёме — 6:4 за 41 минуту.

В мужском парном матче Рублёв и Медведев играли с Фритцем и Нагалом. В третьем гейме россияне забрали чужую подачу, взяв решающее очко. Но американец и индус тут же ответили обратным брейком, причём тоже на решающем очке — 2:2. В седьмом гейме Андрей и Даниил добились второго и решающего брейка — 4:3. А при 5:4 Рублёв и Медведев успешно подали на матч, воспользовавшись третьим матчболом, — 6:4 за 32 минуты.

В женской одиночной встрече сошлись Кенин и Кырстя. Этот матч начался парадом брейков, который закончился только после 2:2. Затем, наоборот, обе теннисистки стали брать только свои подачи, не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. А в 10-м гейме американка реализовала второй матчбол на приёме и одержала победу — 6:4 за 35 минут.

А мужскую «одиночку» составили Медведев и Фритц. Счёт личных встреч был 2-1 в пользу американца. При этом обе победы над россиянином он одержал как раз на выставочных турнирах (Ultimate Tennis Showdown в мае 2021 года и Эр-Рияд в прошлом декабре), а Даниил победил Тейлора в единственном официальном матче — в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати в 2022 году.

Этот матч Медведев начал с того, что под ноль взял подачу оппонента. Но после этого россиянин проиграл четыре гейма подряд, причём свои подачи Фритц брал под ноль. Так счёт стал 4:1 в его пользу. Из этой ситуации Даниил уже не выбрался. При 5:3 Тейлор успешно подал на матч, реализовав третий матчбол, — 6:3.

Поскольку команда, уступавшая в счёте, выиграла четвёртый сет, Медведеву и Фритцу пришлось играть так называемый овертайм, — таковы правила третьего дня. Его Даниил под ноль выиграл на своей подаче — 3:6, 1:0 за 25 минут. И «Иглз» победили «Фэлконс» со счётом 22:18.

«Иглз» — «Фэлконс» — 22:18

Андреева/Кенин — Звонарёва/Кырстя — 6:4.

Рублёв/Медведев — Фритц/Нагал — 6:4.

Кенин — Кырстя — 6:4.

Медведев — Фритц — 3:6, 1:0.

Таким образом, «Иглз» закончили групповой турнир с 75 очками. «Фэлконс» также заработали 75 баллов. Выйдет ли «Русская команда» в финал, станет известно чуть позже, когда свою матчевую встречу проведут «Хоукс» и «Кайтс».

Финал WTL-2023 с участием двух лучших команд состоится в воскресенье, 24 декабря. За всеми событиями следите на «Чемпионате».