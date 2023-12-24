Команда Рублёва, Медведева, Мирры Андреевой и Кенин победила на турнире WTL

Команда «Иглз», в состав которой входили российские теннисисты Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Мирра Андреева, а также американка Софья Кенин, одержала победу на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL). В финальном матче спортсмены обыграли соперников из команды «Кайтс» (Стефанос Циципас (Греция), Ллойд Джордж Харрис (ЮАР), Григор Димитров (Болгария), Паула Бадоса (Испания) и Арина Соболенко (Беларусь)) со счётом 3:2.

Победы в заключительный день соревнований для «Иглз» принесли Мирра Андреева и Софья Кенин в женском парном разряде, Андрей Рублёв и Даниил Медведев в мужской паре и Софья Кенин в женской одиночке. Медведев и Андреева уступили соперникам в миксте, а Рублёв проиграл в одиночке, однако смог забрать решающий гейм в матче с Григором Димитровым.