Рублёв, Медведев и Мирра бьются за титул Мировой лиги. «Русские орлы», вперёд! LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на показательном турнире Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты – Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. В финале «русской команде» будут противостоять «Кайтс» («Воздушные змеи»), за которых выступают Стефанос Циципас (6), Григор Димитров (14), Арина Соболенко (2), Паула Бадоса (64) и запасной Ллойд-Джордж Харрис (140). За всеми подробностями заключительного сражения следите в нашем лайве дня.
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Вот эти парни и девушки добрались до решающего дня.
Финал «Иглз» — «Кайтс»
Но всё сложилось так, как нужно. Даниил Медведев хоть и проиграл, но в решающем гейме добился успеха.
В тот день Даниил Медведев разошёлся не на шутку и принёс победное очко.
Итоги стартового дня Мировой теннисной лиги — в нашем обзоре.
Об особенностях правил нового командного турнира — в нашем материале-превью.