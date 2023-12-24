Рублёв, Медведев и Мирра бьются за титул Мировой лиги. «Русские орлы», вперёд! LIVE

Лидеры мирового тенниса сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Соперниками «Иглз» в финале будут «Кайтс». Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на показательном турнире Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты – Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. В финале «русской команде» будут противостоять «Кайтс» («Воздушные змеи»), за которых выступают Стефанос Циципас (6), Григор Димитров (14), Арина Соболенко (2), Паула Бадоса (64) и запасной Ллойд-Джордж Харрис (140). За всеми подробностями заключительного сражения следите в нашем лайве дня.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.