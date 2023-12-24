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Медведев, Мирра Андреева, Рублёв: онлайн-трансляция финала Мировой теннисной лиги 2023, сетки, где и когда смотреть

Рублёв, Медведев и Мирра бьются за титул Мировой лиги. «Русские орлы», вперёд! LIVE
Даниил Сальников
Рублёв, Медведев и Мирра бьются за титул
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Лидеры мирового тенниса сражаются на показательном турнире в ОАЭ. Соперниками «Иглз» в финале будут «Кайтс». Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на показательном турнире Мировая теннисная лига. В ОАЭ собрались лучшие атлеты современности, и, в частности, основу команды «Иглз» («Орлы») составили ведущие российские теннисисты – Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5), Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. В финале «русской команде» будут противостоять «Кайтс» («Воздушные змеи»), за которых выступают Стефанос Циципас (6), Григор Димитров (14), Арина Соболенко (2), Паула Бадоса (64) и запасной Ллойд-Джордж Харрис (140). За всеми подробностями заключительного сражения следите в нашем лайве дня.

Мировая теннисная лига. Абу-Даби-2023. Сетка
Мировая теннисная лига. Финал
24 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
М. Андреева Д. Медведев
Не начался
1
     
     
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
П. Бадоса С. Циципас
Мировая теннисная лига. Финал
24 декабря 2023, воскресенье. 17:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Софья Кенин
США
Софья Кенин
М. Андреева С. Кенин
Не начался
1
     
     
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
П. Бадоса А. Соболенко
Мировая теннисная лига. Финал
24 декабря 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
Д. Медведев А. Рублёв
Не начался
1
     
     
Ллойд Джордж Харрис
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Л. Харрис Г. Димитров
Мировая теннисная лига. Финал
24 декабря 2023, воскресенье. 19:15 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Мировая теннисная лига. Финал
24 декабря 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

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Live Даниил Сальников

Вот эти парни и девушки добрались до решающего дня.

Финал «Иглз» — «Кайтс»

Финал «Иглз» — «Кайтс»

16:39 Даниил Сальников

Но всё сложилось так, как нужно. Даниил Медведев хоть и проиграл, но в решающем гейме добился успеха.

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В заключительный день группового этапа «Орлам» необходимо было побеждать и при этом надеяться на «правильный» результат соперников. Все подробности дня в нашем лайве.

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16:26 Даниил Сальников

В тот день Даниил Медведев разошёлся не на шутку и принёс победное очко.

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