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Софья Кенин признана самым ценным игроком финала Мировой теннисной лиги

Софья Кенин признана самым ценным игроком финала Мировой теннисной лиги
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Американская теннисистка Софья Кенин, которая вместе с россиянами Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым и Миррой Андреевой входила в состав команды «Иглз», признана самым ценным игроком финала Мировой теннисной лиги (WTL). Об этом сообщила пресс-служба турнира в социальной сети.

Сегодня, 24 декабря, спортсменка выиграла решающий матч женского одиночного разряда, в котором она встречалась с выступающей за команду «Кайтс» второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Матч закончился со счётом 6:3.

Также Софья Кенин в паре с Миррой Андреевой выиграла матч женского парного разряда с Ариной Соболенко и Паулой Бадосой. Эта встреча завершилась со счётом 7:5.

В общей сложности Кенин принесла «Иглз» 13 очков и две победы, что впоследствии позволило команде выиграть турнир.

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