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Отец Карацева — о решении сына сменить тренера: я доверяю его мнению

Отец Карацева — о решении сына сменить тренера: я доверяю его мнению
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Отец российского теннисиста Аслана Карацева, занимающего 35-е место в рейтинге ATP, Казбек Карацев прокомментировал прекращение сотрудничества своего сына с тренером Егором Яцыком.

«Я не интересовался у Аслана, почему он расстался с тренером. Даже не знаю, что случилось. Я доверяю его мнению. Если он так хочет, значит, это правильно. Просто так с тренером не расходятся, значит, что-то не так.

Его результаты не зависят от того, работает он с Яцыком или нет. У него многое зависит от психологического состояния. Я ему предлагаю взять психолога сейчас. Игра у него есть ещё с детства. Он тренировался в Германии, Испании. Пока он ни с кем не работает, готовится к сезону, делает ОФП. Сейчас подключится физио», – цитирует Карацева-старшего Metaratings.

Ранее о смене тренера Карацевым высказался Шамиль Тарпищев, назвавший это решение ошибочным.

Напомним, Карацев и Яцык работали с начала 2019 года по конец 2021-го. Второй период сотрудничества начался в октябре 2022-го, о прекращении совместной работы стало известно в начале декабря этого года.

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