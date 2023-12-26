Касаткина: ненормально, когда цены повсюду растут, а ты: «Да мне больше не надо»

Российская теннисистка Дарья Касаткина в подкасте «Что там в туре?» высказалась по поводу стремления к увеличению призовых в женском теннисе.

«Мы хотим, чтобы призовые увеличивались, это абсолютно нормально. Ненормально, это когда ты уже очень много лет получаешь одни и те же деньги. Цены повсюду растут, а ты такой: «Да мне нормально, мне больше не надо». Я считаю, нормально, когда ты хочешь лучше, работаешь и хочешь, чтобы тебе больше платили. Особенно, когда ты знаешь, что такая возможность есть.

Мы недовольны, потому что знаем, что могло бы быть лучше, чем есть сейчас. Мы боремся именно за это. Никто не претендует на то, чтобы отобрать у мужчин их шикарные призовые, откусить кусок, потому что такая повестка. Мы понимаем, что равные призовые невозможны. Но мы и не хотим сидеть с тем, что есть сейчас.

Хорошо живут топ-50. За этим девчонки выживают. Посмотрим призовые на 250-ках и 150-х – ну это смешно. За вычетом налогов и затрат ничего не остаётся вообще. И если люди считают, что мы должны с этим смириться, то как бы нет. Если им не нравится, то их никто не спрашивал. Ощущение, что у этих людей что-то пытаются забрать у них из зарплаты и отдать женщинам теннисисткам. Это наше дело» — сказала Касаткина.