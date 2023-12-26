Касаткина — о призовых игроков WTA: как сказал Тиньков, поднадоела эта тема

Россиянка Дарья Касаткина высказалась на тему разницы призовых в мужском и женском теннисе.

«Что думаю о размере призовых мальчиков и девочек? Это извечная тема. Не живётся нам в гармонии, постоянно кто-то хочет лучше, меньше, больше. Мне эта тема, как сказал Тиньков, поднадоела (в оригинале использовалась нецензурная брань. – Прим. «Чемпионата»), извиняюсь.

Я скажу так: во-первых, сравнивать мужской и женский спорт нет вообще никакого смысла. Это абсолютно разное, я не понимаю, зачем мы сравниваем. Мы друг с другом не соревнуемся на поле. Я не вижу смысла сравнивать. Второе – вот эту тему именно с разными призовыми, я не уверена, но мне кажется, придумали не теннисистки. Мы понимаем, что, по крайней мере сейчас, равные призовые невозможны», — сказала Касаткина в подкасте «Что там в туре?»