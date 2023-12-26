«Ничего не понятно». Касаткина – об участии российских теннисистов на Олимпиаде в Париже

Россиянка Дарья Касаткина, занимающая 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), высказалась по вопросу о возможном допуске российских теннисистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Есть ли какие-то инсайды по допуску на Олимпиаду? К сожалению, нам известно ровно столько же, сколько и всем. Ничего не понятно. На данный момент ситуация такая. МОК нас допустил в нейтральном статусе, но у ITF ещё пока нету решения. Мы его ждём, ничего пока неизвестно», — рассказала Касаткина в новом выпуске подкаста «Что там в туре?»

В свою очередь, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» предположил, что российские теннисисты смогут выступить на Играх.