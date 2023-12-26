Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ничего не понятно». Касаткина – об участии российских теннисистов на Олимпиаде в Париже

«Ничего не понятно». Касаткина – об участии российских теннисистов на Олимпиаде в Париже
Комментарии

Россиянка Дарья Касаткина, занимающая 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), высказалась по вопросу о возможном допуске российских теннисистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Есть ли какие-то инсайды по допуску на Олимпиаду? К сожалению, нам известно ровно столько же, сколько и всем. Ничего не понятно. На данный момент ситуация такая. МОК нас допустил в нейтральном статусе, но у ITF ещё пока нету решения. Мы его ждём, ничего пока неизвестно», — рассказала Касаткина в новом выпуске подкаста «Что там в туре?»

В свою очередь, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» предположил, что российские теннисисты смогут выступить на Играх.

Материалы по теме
Эксклюзив
Чесноков: думаю, мы увидим российских теннисистов на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android