Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина – о Надале: каждый раз возвращается как феникс и что-то выигрывает, невероятно

Касаткина – о Надале: каждый раз возвращается как феникс и что-то выигрывает, невероятно
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о возвращении в тур 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля.

«Каким вернётся Надаль? Я уже счастлива, что он просто возвращается. Удивительно, как он каждый раз доказывает. Все списывают его со счетов, а он каждый раз возвращается как птица феникс и что-то выигрывает. Это вообще невероятно.

Что касается перспектив, то я не знаю, потому что ему всегда требовалось какое-то время после возвращения. Но я слышала, что Рафа сейчас в очень хорошей форме — это самое главное. Мне кажется, для него уже невероятная победа, что он возвращается. Если уже в Австралии у него получится показать какой-то результат, это будет очень круто. Я как фанат с пелёнок хочу отложить слёзы, когда твой кумир завершает карьеру. Я не тороплюсь, я бы ещё посмотрела», — сказала Касаткина в подкасте «Что там в туре?»

Материалы по теме
Муратоглу: если Надаль физически здоров, он опасен для любого игрока
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android