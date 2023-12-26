Касаткина – о Надале: каждый раз возвращается как феникс и что-то выигрывает, невероятно

18-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о возвращении в тур 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля.

«Каким вернётся Надаль? Я уже счастлива, что он просто возвращается. Удивительно, как он каждый раз доказывает. Все списывают его со счетов, а он каждый раз возвращается как птица феникс и что-то выигрывает. Это вообще невероятно.

Что касается перспектив, то я не знаю, потому что ему всегда требовалось какое-то время после возвращения. Но я слышала, что Рафа сейчас в очень хорошей форме — это самое главное. Мне кажется, для него уже невероятная победа, что он возвращается. Если уже в Австралии у него получится показать какой-то результат, это будет очень круто. Я как фанат с пелёнок хочу отложить слёзы, когда твой кумир завершает карьеру. Я не тороплюсь, я бы ещё посмотрела», — сказала Касаткина в подкасте «Что там в туре?»