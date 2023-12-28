Южный вспомнил, как разбил себе голову ракеткой во время матча с Альмагро в Майами

Бывшая восьмая ракетка мира, российский теннисист, а ныне тренер Михаил Южный поделился воспоминаниями о моменте, когда он разбил себе голову ракеткой во время матча с испанцем Николасом Альмагро на «Мастерсе» в Майами в 2008 году.

«Конечно, я видел это видео сотни раз, люди постоянно мне его показывают (смеётся). Многие не знают, что с самого начала я очень нервничал. Не знаю почему, но в тот день я как будто сошёл с ума. В первом сете я вёл 4:0, потом он сделал брейк, и я бросил ракетку в сторону скамеек. В следующем гейме я получил предупреждение из-за того, что выкинул мяч за пределы стадиона.

Это был слишком эмоциональный матч, конечно, но это послужило хорошим уроком. И в итоге я выиграл матч!!! Я немного переусердствовал, ударив ракеткой по голове, но потом успокоился и выиграл семь очков подряд. Когда я увидел кровь, то стал вести себя поспокойнее. Этот момент перевернул ход матча, мой менталитет изменился в тот момент», – приводит слова Южного Tennis Majors.

Напомним, то противостояние завершилось победой россиянина со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (8:6). В третьем сете Южный разбил себе голову несколькими ударами ракетки. Впоследствии видео с этим моментом стало популярно в Сети.

Видеообзор доступен на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.