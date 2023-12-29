Веснина рассказала, почему решила вернуться в тур после рождения второго ребёнка

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина объяснила, почему решила вернуться в тур после рождения второго ребёнка.

«Эта новость неожиданная даже для меня самой. Не думала я, что у меня получится прийти к этому решению. Но, начав тренироваться и понимая, что у меня ещё имеется «замороженный» рейтинг, как оказалось… Мне в WTA сообщили эту приятную новость, что у меня ещё есть замороженный рейтинг и я могу его использовать. Так что в преддверии Олимпийских игр я решила попробовать. Я думаю, что, имея такой шанс, можно им воспользоваться. Тем более когда есть силы, есть мотивация, хочется сыграть, попробовать себя – исполнить такой своеобразный Last Dance («Последний танец») и после этого уже попрощаться – завершить карьеру, как полагается», — сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Полное интервью с Еленой Весниной на «Чемпионате» можно прочитать в пятницу, 29 декабря, в 8:00.