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Елена Веснина прокомментировала выбор напарницы во время возвращения в тур

Елена Веснина прокомментировала выбор напарницы во время возвращения в тур
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Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина рассказала, в каких разрядах будет играть, когда вернётся в тур в будущем сезоне, и прокомментировала выбор напарницы.

«У меня оба рейтинга заморожены, но я начну играть с пары, как и в прошлый раз, когда я возвращалась, потому что тяжеловато будет сразу играть одиночку – нужно будет почувствовать своё тело, понять, как я буду чувствовать себя после самих матчей. Всё-таки одно дело – тренировки, а совсем другое – соревнования. И тогда я уже решу, на каком турнире буду готова сыграть в одиночке.

Есть ли какие-то договорённости с девушками – будущими напарницами? Пока ещё нет. Мы как раз обсуждаем сейчас. Мне бы, конечно, хотелось сыграть с кем-то из наших девушек, с учётом предстоящих Олимпийских игр. Если, конечно, это получится. Но я открыта к предложениям и готова с кем-то сыграть и не из России. Начну я сезон не с Australian Open, как все, а чуть позже – это будет Доха и Дубай. Решила пока не форсировать события. Мне нужно ещё полтора месяца, чтобы потренироваться и набрать форму. Всё-таки я ещё не до конца готова. Я уже анонсировала возвращение, но для того, чтобы прийти в форму, нужно ещё время», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Ранее стало известно, что 37-летняя олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина приняла решение возобновить карьеру после рождения второго ребёнка.

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