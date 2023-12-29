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«Мои дочки разные». Веснина — о том, как совмещает материнство и возвращение в тур

«Мои дочки разные». Веснина — о том, как совмещает материнство и возвращение в тур
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Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина рассказала, как младшая дочь позволяет ей успевать тренироваться.

«Мои дочки разные. Анечка не такая взрывная и импульсивная, как старшая Лиза. Она поспокойнее и более такой, можно сказать, понятный ребёнок. Хотя, возможно, и мы с мужем стали уже более опытными родителями. Мы чувствуем ребёнка, понимаем. Она, конечно, сладость наша, булочка такая. Она более спокойная девочка и даёт маме тренироваться. То есть я чётко знаю, когда она спит, когда ест. Конечно, без поддержки и помощи мужа мне бы было очень тяжело. Можно сказать, что я могу себе это позволить – силы есть, знания есть, желание есть. Поэтому посмотрим. С двумя детьми это, конечно, будет сложно. Я не уверена, что возможно будет с ними путешествовать. Но я постараюсь распланировать свой календарь так, чтобы можно было играть не подряд много турниров, а с паузами. Хотя я, в принципе, так никогда и не играла. А чтобы я возвращалась домой и если бы было можно взять куда-то с собой детей, то, конечно, если такая возможность будет – то я их возьму.

Как дочки взаимодействуют друг с другом? Замечательно! Лиза нас очень удивила в хорошем смысле. Это очень заботливая сестра. Она настолько любит помогать, настолько любит Аню. Она гордится ей, хочет всё время её всем показать, хочет всем сказать, что она старшая, а это её младшая сестра. А ещё ей очень нравится Анечку веселить, когда младшая начинает плакать. Лизе очень нравится, что её сестра на неё реагирует, видит, радуется ей, каждый раз встречает её с улыбкой. Для Лизы это большая гордость и счастье. Мы изначально побаивались, что будет ревность, но оказалось, что Лиза готова быть старшей сестрой», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

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