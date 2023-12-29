Елена Веснина высказалась о том, что теннисный тур становится всё более семейным

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина объяснила, как получилось, что в туре всё больше становится теннисных мам.

«Девушки всё чаще стали возвращаться в тур после рождения вместе с детьми. И мужчины стали чаще ездить с семьями. Хотя ребятам, конечно, попроще в этом плане. Мне кажется, что главной вдохновительницей в этом вопросе была Ким Клейстерс. Она первая показала нам, что это возможно. И как она с лёгкостью это всё преодолевала! Хотя, конечно же, это очень сложно, это труд. Быть мамой – это труд без выходных, 24 часа на 7. Но, когда ты всё делаешь с любовью, когда у тебя есть поддержка и помощь, у тебя есть и силы. Тем более я, так же как и Ким, очень люблю теннис. Я люблю этот спорт, я люблю его смотреть, я люблю его комментировать, я люблю в него играть. Поэтому для меня это решение далось не так сложно, потому что, как только я вышла на корт и начала приводить себя в форму, я поняла, что, наверное, попробую.

Конечно, говорить наперёд нехорошо, но хотелось бы попасть на Олимпийские игры, сыграть на них и выиграть медаль. Потому что для меня это всегда основная цель была на всех Олимпийских играх в моей карьере. И потом уже красиво махнуть ручкой – попрощаться с большим спортом и заниматься уже более важными делами: семьёй и моей академией тенниса, которая строится в Сочи. Это мой третий ребёнок, можно сказать. Планов много, и, конечно же, хотелось бы, чтобы это всё реализовалось», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.