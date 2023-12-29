Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С Возняцки мы тоже на связи». Веснина — о тех, кто её вдохновил на возвращение

«С Возняцки мы тоже на связи». Веснина — о тех, кто её вдохновил на возвращение
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина рассказала, с кем советовалась и кто её вдохновил на второе возвращение в тур.

«Вы знаете, когда я вернулась первый раз в 2021 году, было сложно в плане того, что это была пандемия, коронавирус. Я тогда путешествовала с ребёнком, с Лизой, и у меня даже было какое-то чувство вины, потому что путешествовать было очень сложно. Постоянные ПЦР-тесты, ограничения, не выпускали из гостиницы. Только потом начались какие-то послабления и мы смогли хотя бы куда-то выходить на улицу – гулять в парках, смотреть какие-то достопримечательности. А вначале было очень сложно с этими ограничениями. Сейчас другие сложности — в плане того, что труднее вылететь из Москвы и куда-либо добраться. Потому что надо выбирать маршрут с остановкой в Стамбуле или Белграде, где-то ещё. Благо есть рейсы Москва – Доха и Москва – Дубай. Хотя бы туда можно попасть прямым рейсом. Сейчас я ни с кем из игроков не советовалась, но я всегда была на связи с Вероничкой Кудерметовой, и с Настей Павлюченковой, и с Людой Самсоновой, со всеми нашими девочками. Мы со всеми ними общаемся – я слежу за их результатами, за успехами, очень радуюсь, как они прибавили. И подумала, что это было бы красиво – сыграть вот так с двумя детьми.

Кстати, Каролина Возняцки меня тоже вдохновила. Я могу так сказать. С Каролиной мы тоже на связи – она умничка. Правда, она родила сначала двоих детей, а потом вернулась (смеётся). Мы спортсменки. Это у нас в крови – быть в форме, быть в хорошем, позитивном настрое. И я думаю, что дети нам только в этом будут помогать. Конечно, это будет не так легко. Но мы уже знаем, как с этим справляться», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
«Мне надо ещё полтора месяца, чтобы набрать форму». Подробности возвращения Елены Весниной
Эксклюзив
«Мне надо ещё полтора месяца, чтобы набрать форму». Подробности возвращения Елены Весниной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android