«С Возняцки мы тоже на связи». Веснина — о тех, кто её вдохновил на возвращение

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина рассказала, с кем советовалась и кто её вдохновил на второе возвращение в тур.

«Вы знаете, когда я вернулась первый раз в 2021 году, было сложно в плане того, что это была пандемия, коронавирус. Я тогда путешествовала с ребёнком, с Лизой, и у меня даже было какое-то чувство вины, потому что путешествовать было очень сложно. Постоянные ПЦР-тесты, ограничения, не выпускали из гостиницы. Только потом начались какие-то послабления и мы смогли хотя бы куда-то выходить на улицу – гулять в парках, смотреть какие-то достопримечательности. А вначале было очень сложно с этими ограничениями. Сейчас другие сложности — в плане того, что труднее вылететь из Москвы и куда-либо добраться. Потому что надо выбирать маршрут с остановкой в Стамбуле или Белграде, где-то ещё. Благо есть рейсы Москва – Доха и Москва – Дубай. Хотя бы туда можно попасть прямым рейсом. Сейчас я ни с кем из игроков не советовалась, но я всегда была на связи с Вероничкой Кудерметовой, и с Настей Павлюченковой, и с Людой Самсоновой, со всеми нашими девочками. Мы со всеми ними общаемся – я слежу за их результатами, за успехами, очень радуюсь, как они прибавили. И подумала, что это было бы красиво – сыграть вот так с двумя детьми.

Кстати, Каролина Возняцки меня тоже вдохновила. Я могу так сказать. С Каролиной мы тоже на связи – она умничка. Правда, она родила сначала двоих детей, а потом вернулась (смеётся). Мы спортсменки. Это у нас в крови – быть в форме, быть в хорошем, позитивном настрое. И я думаю, что дети нам только в этом будут помогать. Конечно, это будет не так легко. Но мы уже знаем, как с этим справляться», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.