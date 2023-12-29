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«Вера — пахарь, выполняет такие объёмы работы на пределе». Веснина — об успехах Звонарёвой

«Вера — пахарь, выполняет такие объёмы работы на пределе». Веснина — об успехах Звонарёвой
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Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина прокомментировала успехи Веры Звонарёвой в минувшем сезоне.

«Вера вообще большая молодец – она пахарь, я даже не знаю теннисистку, которая бы выполняла такие большие объёмы работы на пределе, даже можно сказать, на самоуничтожении. Как Вера тренируется – так не тренируются даже многие профессионалы в одиночном разряде. У неё это прям на каком-то запредельном уровне. Со стороны кажется, что она не может остановиться и играет очень много турниров подряд. Но она это любит, она чувствует себя счастливой на корте, она побеждает. И я вижу, что она прибавила очень сильно и стала, как мне кажется, даже лучше играть пару, чем она играла раньше», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

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