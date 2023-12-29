«Олимпиада — это самое главное соревнование». Веснина — о допуске россиян на Игры в Париже

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина прокомментировала ситуацию с тем, что российских теннисистов могут не допустить на Олимпиаду в Париже.

«Конечно, от нас уже ничего не зависит. И от меня в том числе тоже. Но, конечно, очень бы хотелось, чтобы нас допустили соревноваться, потому что для спортсменов (я говорю про все виды спорта) Олимпиада – это самое главное соревнование в их жизни. Это то, ради чего они начали заниматься спортом. Поэтому очень бы хотелось, чтобы допустили наших ребят и девочек. Я понимаю, что ситуация в плане допуска нашей сборной непонятна, но должен же человек иметь в своей голове какой-то план, какую-то мечту, какую-то цель. И я её для себя поставила, и она меня будет мотивировать тренироваться. Если так произойдёт и нас не допустят, то, конечно же, это будет плохо для мирового спорта в первую очередь. Ничего хорошего это не принесёт. Я думаю, все это увидели и поняли за последние несколько лет. Да, мне очень бы хотелось выступить на Играх, но если этого не случится, то, опять же, я сыграю те турниры, которые смогу сыграть, которые мне позволят сыграть по «замороженному» рейтингу. Также я буду запрашивать уайлд-кард на турнирах – если мне их будут предоставлять, соответственно, я там тоже буду участвовать. Но Олимпиада – это всё равно какое-то особенное соревнование для любого спортсмена. Мне кажется, оно сидит в ДНК очень многих наших спортсменов, потому что это нечто особенное.

Олимпийские игры придуманы для того, чтобы объединять мир, объединять людей, объединять виды спорта. Это большой праздник спорта. Мне бы очень хотелось попробовать сыграть, отобраться, попасть. Это была бы моя пятая Олимпиада. Мне даже тяжело поверить, что я имею шанс отобраться на пятую Олимпиаду. Есть такая фраза, что счастье – это дорога к какой-то цели. То есть то, как ты достигаешь этой цели. Не сам момент, когда ты уже побеждаешь, выигрываешь, а то, как тренируешься, работаешь, живёшь. Конечно же, это интересный опыт для меня – понимать, что у меня двое детей, две замечательные дочки, что я могу себе позволить путешествовать и играть в тот спорт, который я люблю, в который меня отдали родители, за что я им очень благодарна. Это что-то особенное. И я с нетерпением жду этого опыта, но пока ещё нужно потренироваться и прийти в форму», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.