«У нас очень сильные духом спортсмены». Веснина — об успехах российских теннисистов

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина прокомментировала успехи российских теннисистов на командных турнирах.

«У нас всегда была хорошая командная атмосфера. Во многие годы. Я была в сборных, можно сказать, трёх разных поколений. Вначале это были Лена Дементьева, Вера Звонарёва, да всё это поколение – Петрова, Чакветадзе, Кириленко, Шарапова. Потом поколение, когда только-только начинала Касаткина, Павлюченкова и другие. У нас всегда был хороший командный дух. И ещё отмечу, что мы очень здорово играем вопреки чему-то. Когда нам говорят, что у нас это не получится, нас это сильно мотивирует и собирает. У нас очень сильные духом спортсмены всегда были – что девушки, что мужчины.

И что касается теннисистов, то мы всегда были очень упорные и сильные в плане того, что, когда нам становилось тяжело, мы начинали прибавлять. Но, конечно, тот 2021 год был просто потрясающий. У нас тогда и на Олимпиаде было золото и два серебра, и командные Кубок Дэвиса, Кубок Билли Джин Кинг, а также и Кубок ATP в январе. Мне кажется, это был вообще лучший год в истории российского тенниса. Это было потрясающе. И очень жаль, что нас потом отстранили, поэтому хотелось бы, чтобы это всё поскорее закончилось и мы могли уже дальше спокойно выступать и соревноваться», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.