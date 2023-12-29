«Это адреналин». Веснина — о победе Медведева, Рублёва и Мирры в Мировой теннисной лиге

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Мирры Андреевой в Мировой теннисной лиге.

«В прошлом году я работала на телевидении на канале «Старт» и попробовала себя в роли ведущей как раз вот этой Мировой теннисной лиги, которая в том году проходила в Дубае, а в этом – в Абу-Даби. Классное соревнование, на самом деле, потрясающее шоу, очень хороший состав участников. И молодцы наши ребята, что смогли победить.

Конечно, это не тот уровень подготовки, который бы они хотели, но в любом случае это очень важный этап подготовки к Australian Open, когда ты можешь провести вот такие соревновательные сеты. Даже несколько сетов в одиночке и паре – это всё равно соревнование, это адреналин. Тебе не хочется проигрывать. Поэтому очень здорово, что ребята смогли, с одной стороны, поиграть, а с другой, ещё и победить – получить такой положительный заряд перед новым сезоном и отправиться с хорошими эмоциями в Австралию», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.