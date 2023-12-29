Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это адреналин». Веснина — о победе Медведева, Рублёва и Мирры в Мировой теннисной лиге

«Это адреналин». Веснина — о победе Медведева, Рублёва и Мирры в Мировой теннисной лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Мирры Андреевой в Мировой теннисной лиге.

«В прошлом году я работала на телевидении на канале «Старт» и попробовала себя в роли ведущей как раз вот этой Мировой теннисной лиги, которая в том году проходила в Дубае, а в этом – в Абу-Даби. Классное соревнование, на самом деле, потрясающее шоу, очень хороший состав участников. И молодцы наши ребята, что смогли победить.

Конечно, это не тот уровень подготовки, который бы они хотели, но в любом случае это очень важный этап подготовки к Australian Open, когда ты можешь провести вот такие соревновательные сеты. Даже несколько сетов в одиночке и паре – это всё равно соревнование, это адреналин. Тебе не хочется проигрывать. Поэтому очень здорово, что ребята смогли, с одной стороны, поиграть, а с другой, ещё и победить – получить такой положительный заряд перед новым сезоном и отправиться с хорошими эмоциями в Австралию», – сказала Веснина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Материалы по теме
«Хочу исполнить последний танец». Елена Веснина возвращается за олимпийской медалью
Эксклюзив
«Хочу исполнить последний танец». Елена Веснина возвращается за олимпийской медалью
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android