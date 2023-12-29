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«Хочу показать дочери, что она способна на всё». Осака раскрыла причину возвращения в тур

«Хочу показать дочери, что она способна на всё». Осака раскрыла причину возвращения в тур
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Экс первая ракетка мира, победительница четырёх турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде японка Наоми Осака рассказала о причинах своего возвращения после перерыва в спортивной карьере, связанного с рождением дочери Шай.

«То, что я стала мамой, сильно изменило мою жизнь. Думаю, это изменило мой взгляд на многие вещи. Роды были одной из самых болезненных вещей, которые я когда-либо пережила. Это определённо заставило меня почувствовать, что физически я могу выдержать многое», — цитирует спортсменку пресс-служба турнира Brisbane International.

Возвращение Осаки в тур состоится на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря по 7 января.

«Я хочу показать Шай, что она способна на всё, и это одна из моих главных целей и главных причин, почему я хочу вернуться сюда», — добавила теннисистка.

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