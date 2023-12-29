Павлюченкова: теннис для Рублёва — всё. В тренировках он просто дикий

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась воспоминаниями об игре в миксте с пятой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым на Олимпийских играх в Токио (Япония), где спортсмены завоевали золотые медали.

«На Олимпиаде Андрей как партнёр для меня открылся в абсолютно новом свете. Нас тогда обоих очень сильно поджимало, особенно в первом матче, потому что мы ещё не были сыграны.

Как раз в таких стрессовых ситуациях люди раскрываются, и Андрей просто покорил меня тем, как он вёл себя на корте и за его пределами. Он поддерживал меня на протяжении всей Олимпиады: вёл себя очень по-взрослому — брал инициативу во всех сложных ситуациях, всегда был готов подставить плечо. Это было дико приятно, и я не боялась ошибиться.

Спортивная «химия» нам очень помогла. Она подарила одни из самых ярких эмоций в карьере, а возможно, и в жизни, о чём не раз говорил и Андрей.

Теннис для него — всё. В тренировках он просто дикий. На той же Олимпиаде наши матчи начинались вечером, но он приходил на корты чуть ли не в 12 часов и разминался не 30–40 минут, а сначала помогал Карену Хачанову, потом ещё полтора часа работал с корзиной, а потом — со мной. То есть на всё в общей сложности у него уходило чуть ли не два с половиной часа, причём на жаре, от которой в Токио многие получали солнечный удар.

Думаю, никто не переживает поражения так сильно, как Андрей. После моей неудачи в одиночном разряде на Олимпиаде он не мог поверить, что я морально готова играть микст — он меня раза три спросил.

Когда я вернулась после травмы, Андрей писал мне после матчей, спрашивал, как я себя чувствую. И это было очень искренне: понятно, что написать могут многие, но реально ощущалось, что у Андрея это шло от души. Когда у меня была череда поражений и опускались руки, он всегда находил нужные слова, примеры из своего опыта, которые мне помогали и успокаивали.

Все игроки о нём отзываются только позитивно, мне кажется, что он самый добрый человек в туре, я бы его даже назвала его сердцем [тура].

Он остаётся абсолютно земным человеком, несмотря на большие достижения. Напротив, он всё время стесняется. Мне даже по-дружески хочется внушить ему, что он должен себя больше любить и ценить», — приводит слова Павлюченковой издание Men Today.