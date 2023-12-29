«Мы хотим уничтожить друг друга». Медведев покажет в теннисном сериале частный самолёт

Соскучились по просмотру захватывающего документального сериала Netflix о теннисе «Брейк-пойнт» (Break Point)? Шоу о жизни тура вернётся на экраны телевизоров уже совсем скоро! 28 декабря американский стриминговый сервис выпустил трейлер второго сезона картины. Уже 10 января 2024 года зрителям будут доступны шесть эпизодов. Они будут охватывать события с Australian Open – 2023 до US Open – 2023.

Главные герои второго сезона

Среди основных действующих лиц второго сезона: Арина Соболенко, Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, Маттео Берреттини, Мария Саккари, Айла Томлянович и Ник Кирьос. Именно эти игроки уже принимали участие в стартовой части нашумевшей теннисной документалки. К ним присоединяются дебютанты сериала Карлос Алькарас, Коко Гауфф, Хольгер Руне и Бен Шелтон – четверо самых ярких новых звёзд ATP и WTA-туров.

Также впервые в «Брейк-пойнте» появятся Даниил Медведев, Джессика Пегула, Александр Зверев и Томми Пол – ещё один квартет игроков, достигший заметных высот в 2023 году. Экс вторая ракетка мира в одиночном разряде Анетт Контавейт, завершившая карьеру в прошлом сезоне, также поучаствовала в съёмках проекта.

Трейлер второго сезона намекает на многие из важнейших этапов становления и развития карьеры топ-теннисистов.

«Я просто хочу почувствовать себя №1», – признаётся Соболенко, которая в сентябре 2023 года поднялась на вершину одиночного рейтинга WTA.

«Мне 28 лет. Мне нужно выиграть турнир», – буквально умоляет Саккари, которая впоследствии завоюет титул на престижном «тысячнике» в Гвадалахаре.

«Быть последовательным – это здорово, но в конце концов хочется выиграть трофей», – заявляет Пегула, которая в итоге обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек на пути к своему триумфу на WTA-1000 в Монреале.

В трейлере к новой части «Брейк-пойнта» можно услышать слова четырёхкратного чемпиона ТБШ в мужском одиночном разряде, бывшей первой ракетки мира американца Джима Курье, который объясняет, что «в теннисе появился новый состав свежих, готовых и голодных игроков». Это видно на примере фантастической победы 20-летнего Карлоса Алькараса над Новаком Джоковичем в финале Уимблдона и триумфа 19-летней Кори Гауфф на домашнем US Open.

Но, несмотря на то что «в теннисе происходит смена поколений», в «Брейк-пойнте» не скрывается тот факт, что эти изменения происходят медленно – особенно в ATP-туре.

«Мне это нравится. Они хотят победить, но этого не происходит», – говорит 36-летний Новак Джокович, который выиграл три из четырех мэйджоров в 2023 году и вернулся на первую строчку в мужском мировом рейтинге.

И это только события шоу, показывающие драму на корте.

Отличительной особенностью американской теннисной документалки является показ жизни спортсменов вне площадки. «Брейк-пойнт» близко и лично знакомился с лучшими игроками в туре в течение целого 2022 года, путешествуя с ними по всему миру на всех четырёх «Шлемах», а также на турнирах ATP и WTA. Шоу даёт возможность заглянуть в раздевалки и гостиничные номера атлетов, получить ответы от их семей, которые раскрывают спортсменов как личностей в своих откровенных беседах.

Второй сезон снова переносит зрителей за кулисы, в те части жизни теннисистов, которые редко видны простым фанатам. Например, в новом трейлере также можно увидеть летящего на вертолёте Тейлора Фритца и cмеющегося чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева в его частном самолёте. Россиянин произносит важную фразу: «Мы хотим уничтожить друг друга». 27-летний уроженец Москвы, таким образом, открыто говорит об ожесточённой конкуренции в ATP-туре. Неудивительно, что болельщики уже привыкли наблюдать за упорной борьбой между игроками практически в каждом матче.

Лучшие сцены «Брейк-пойнта» – те, что раскрывают, как напряжение профессионального тенниса выплёскивается в жизнь игроков за пределами корта. Создатели проекта уверяют, что таких моментов во втором сезоне картины будет не меньше, чем в её стартовой части, а спортивной интриги – даже ещё больше. Теперь зрителям реалити-шоу остаётся подождать чуть более 10 дней, чтобы увидеть продолжение проекта и начать наслаждаться новыми драмами и яркими моментами с турниров.