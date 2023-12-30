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Анжелика Кербер провела первый официальный матч за полтора года

Анжелика Кербер провела первый официальный матч за полтора года
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер провела первый официальный матч с июля 2022 года.

Это произошло на групповом этапе командного турнира United Cup, проходящем в Перте (Австралия).

35-летняя Кербер со счётом 4:6, 5:7 проиграла представительнице Италии, 30-й ракетке мира Ясмине Паолини. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 48 минут. Кербер ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Паолини три эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 21.

Напомним, пауза в спортивной карьере Кербер была связана с тем, что она стала мамой. В феврале 2023 года Анжелика стала мамой девочки, которую назвали Лианой.

United Cup. Группа D
30 декабря 2023, суббота. 09:35 МСК
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Комментарии
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