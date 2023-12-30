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Прошла жеребьёвка турнира в Окленде, где сыграют Гауфф, Радукану, Свитолина и Павлюченкова

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), который состоится с 1 января по 7 января.

Посев соревнований возглавила чемпионка US Open — 2023, теннисистка из США Кори Гауфф. В первом раунде она встретится с экс-первой юниорской ракеткой в мировом рейтинге Клэр Лю.

Второй номер посева у украинской теннисистки, призера Олимписких игр в Токио Элины Свитолиной. Она в первом круге встретится с датчанкой Каролиной Возняцки.

В Окленде также под восьмым номером посева на корт выйдет Варвара Грачёва, которая сменила гражданство и теперь выступает под флагом Франции. Она сразится с квалифайером

Стартовые матчи россиянок в Окленде:

(1 круг) Анна Блинкова (Россия) / Q

(1 круг) Элина Аванесян (Россия) / Моник Барри (Новая Зеландия, WC)

(1 круг) Анастасия Павлюченкова (Россия) / Аманда Анисимова (США, WC).