«Впервые в руки дают банковскую карту». Корнеева — о тратах на теннис из семейного бюджета

Первая ракетка мира среди юниоров Алина Корнеева рассказала о ближайшей поездке в Австралию на турнир Australian Open — 2024 и о том, как она распоряжается семейным бюджетом.

«Я ещё не на том уровне бюджета. Надо забраться повыше. Расходы на поездки и подготовку большие. Мне 16 лет, и я максимально не разбираюсь в этом (смеётся). Сейчас в поездку в Австралию мне впервые дадут в руки банковскую карту – я этого даже немного боюсь. До этого у меня была карта, привязанная к маминому счёту. Конечно, если мне что-то нужно – а обычно это что-то для тенниса – мы всё обговариваем. Нет такого, что мне что-то запрещают, но и нет такого, что мне сейчас что-то сильно нужно», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью «Чемпионату».