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«Спасибо, друг». Надаль опубликовал фото с тренировки с Марреем в Брисбене

«Спасибо, друг». Надаль опубликовал фото с тренировки с Марреем в Брисбене
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с совместной тренировки с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», британцем Энди Марреем в Брисбене (Австралия).

«Спасибо Энди за отличную тренировку сегодня. Удачи на турнире, мой друг!» — подписал фото Надаль.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

В Брисбене Надаль (WC) проведёт свой первый официальный матч после почти годовой паузы. Его соперник определится по итогам распределения квалифаеров по сетке. Маррей же на старте этих же соревнований сыграет с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым (2).

Напомним, 37-летний Надаль практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

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