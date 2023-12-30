«Спасибо, друг». Надаль опубликовал фото с тренировки с Марреем в Брисбене

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с совместной тренировки с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», британцем Энди Марреем в Брисбене (Австралия).

«Спасибо Энди за отличную тренировку сегодня. Удачи на турнире, мой друг!» — подписал фото Надаль.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

В Брисбене Надаль (WC) проведёт свой первый официальный матч после почти годовой паузы. Его соперник определится по итогам распределения квалифаеров по сетке. Маррей же на старте этих же соревнований сыграет с бывшей третьей ракеткой мира болгарином Григором Димитровым (2).

Напомним, 37-летний Надаль практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.