Польские теннисисты обыграли представителей Бразилии на групповом этапе United Cup

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Сборная Польши одержала уверенную победу на старте турнира United Cup. Спортсмены выиграли все три встречи в рамках матча группового этапа с командой Бразилии.

В женском одиночном разряде победу одержала первая ракетка мира и победительница четырёх турниров «Большого шлема» из Польши Ига Свёнтек. Спортсменка со счётом 6:2, 6:2 обыграла 11-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю.

Девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач выиграл свой матч одиночного разряда: теннисист в трёх сетах одержал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом, 79-й ракеткой мира. Их встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

В миксте Ига Свёнтек и Хуберт Хуркач обыграли Беатрис Хаддад-Майю и Марсело Мело, 47-ю ракетку мира, в парном разряде: 6:4, 6:3.

После соревновательного дня сборная Польши вышла на первое место в группе А, команда Бразилии занимает последнюю, третью строчку.